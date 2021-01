Nba, Philadelphia azzoppata dal Covid, ora anche Miami (Di martedì 12 gennaio 2021) In attesa di nuove disposizioni che potrebbero arrivare al termine della riunione dei proprietari Nba in programma oggi, Philadelphia continua nella sua corsa a ostacoli dopo che la positività di Seth ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) In attesa di nuove disposizioni che potrebbero arrivare al termine della riunione dei proprietari Nba in programma oggi,continua nella sua corsa a ostacoli dopo che la positività di Seth ...

Gazzetta_NBA : Philadelphia azzoppata dal Covid, ma non è la sola... - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, la lega multa i Philadelphia 76ers di 25.000 dollari per l’assenza di Ben Simmons - sportli26181512 : NBA, la lega multa i Philadelphia 76ers di 25.000 dollari per l’assenza di Ben Simmons: L’assenza di Ben Simmons ne… - SkySportNBA : NBA, la lega multa i Philadelphia 76ers di 25.000 dollari per l’assenza di Ben Simmons - RaiSport : ?? #Basket | #Atlanta batte #Philadelphia nella notte #Nba #Hawks a segno senza #Gallinari, rinviata #Dallas-… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Philadelphia NBA, la lega multa i Philadelphia 76ers di 25.000 dollari per l’assenza di Ben Simmons Sky Sport Nba, il punto di inizio stagione

Stagione accorciata, off-season brevissima, partite rinviate causa Covid e altre giocate con squadre ridotte all’osso per il coronavirus: la NBA è partita in fretta e furia per non perdere gli introit ...

Nba, super Beal aiuta Washington a battere i Suns: ok Bucks e Hawks

Nella notte NBA si fa ancora i conti con il covid. Annullata la terza partita da inizio stagione, stavolta quella tra Dallas Mavericks e Pelicans per il numero troppo alto di giocatori contagiati. E..

Stagione accorciata, off-season brevissima, partite rinviate causa Covid e altre giocate con squadre ridotte all’osso per il coronavirus: la NBA è partita in fretta e furia per non perdere gli introit ...Nella notte NBA si fa ancora i conti con il covid. Annullata la terza partita da inizio stagione, stavolta quella tra Dallas Mavericks e Pelicans per il numero troppo alto di giocatori contagiati. E..