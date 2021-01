NBA, il Covid dilaga: campionati rischiano la chiusura. Cosa succede in Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) Un numero esponenziale di casi Covid rischia di chiudere l’NBA dopo appena tre settimane. Forse, nemmeno il ritorno alla “bolla” può salvare il campionato (websource)L’NBA è già in crisi a causa del Covid: dopo appena tre settimane dall’esperimento del “fuori bolla”, il basket americano rischia di chiudere anzitempo. C’è stata un’esplosione di casi positivi, e già quattro partite della prossima giornata sono state rinviate. Il problema rischia di diventare esplosiva. Il Commissioner della Lega Adam Silver ha indotto una riunione con il cda della lega per trovare una soluzione: le decisioni potrebbero essere imminenti. Secondo il Sueddeutsche Zeitung già domani potrebbero arrivare scelte clamorose. Tra queste l’ipotesi abbastanza concreta di uno stop al campionato. La “bolla” ossia l’isolamento dei giocatori presso Disneyland in Florida, è un ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021) Un numero esponenziale di casirischia di chiudere l’NBA dopo appena tre settimane. Forse, nemmeno il ritorno alla “bolla” può salvare il campionato (websource)L’NBA è già in crisi a causa del: dopo appena tre settimane dall’esperimento del “fuori bolla”, il basket americano rischia di chiudere anzitempo. C’è stata un’esplosione di casi positivi, e già quattro partite della prossima giornata sono state rinviate. Il problema rischia di diventare esplosiva. Il Commissioner della Lega Adam Silver ha indotto una riunione con il cda della lega per trovare una soluzione: le decisioni potrebbero essere imminenti. Secondo il Sueddeutsche Zeitung già domani potrebbero arrivare scelte clamorose. Tra queste l’ipotesi abbastanza concreta di uno stop al campionato. La “bolla” ossia l’isolamento dei giocatori presso Disneyland in Florida, è un ...

