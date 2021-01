NBA 2021, i risultati della notte (12 gennaio): Washington batte Phoenix, sorridono Milwaukee e Atlanta (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Rinviato causa Covid-19, invece, il match tra Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Primo successo casalingo per i Washington Wizards, che piegano per 128-107 i Phoenix Suns e interrompono così la striscia di tre ko di fila. I capitolini giocano una partita di grande sostanza nonostante l’assenza di Westbrook: il trascinatore è il solito Bradley Beal, autore di 34 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Alla franchigia dell’Arizona non bastano i 33 punti di Devin Booker. Quarta vittoria consecutiva per i Charlotte Hornets, che battono agevolemente i New York Knicks per 109-88. L’MVP del match è, ancora una volta, Gordon Hayward, che chiude a quota 34 punti. sorridono ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Rinviato causa Covid-19, invece, il match tra Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Primo successo casalingo per iWizards, che piegano per 128-107 iSuns e interrompono così la striscia di tre ko di fila. I capitolini giocano una partita di grande sostanza nonostante l’assenza di Westbrook: il trascinatore è il solito Bradley Beal, autore di 34 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Alla franchigia dell’Arizona non bastano i 33 punti di Devin Booker. Quarta vittoria consecutiva per i Charlotte Hornets, che battono agevolemente i New York Knicks per 109-88. L’MVP del match è, ancora una volta, Gordon Hayward, che chiude a quota 34 punti....

