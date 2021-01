Napoli | tragedia sfiorata a piazza Plebiscito | 17enne accoltellata dall’ex

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Choc a. Nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno, unanapoletana è statafidanzato. La giovane era stata contattata dal suo coetaneo che le aveva chiesto un incontro per tentare una riappacificazione, ma la discussione è sfociata in litigio e l’ex fidanzato ha colpito laad altezza del collo. La ragazzina è riuscita a scappare e chiedere aiuto ai carabinieri presenti in. I militari hanno prestato una prima assistenza alla giovane, per poi essere medicata in ospedale e giudicata guaribile in 10 giorni. Il ragazzo è stato trovato dai carabinieri nella sua abitazione, nel quartiere San Lorenzo. Ora è in caserma e la sua ...