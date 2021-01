Napoli, partita di calcetto nonostante il divieto: arrivano i Carabinieri e chiudono il centro sportivo (Di martedì 12 gennaio 2021) Avevano organizzato una partita di calcetto notturna nonostante i divieti, 5 persone denunciate dai Carabinieri. Quando i militari dell’arma sono giunti nel centro sportivo di via Leto Pompioni, intorno alle ore 22.30 la partita era ancora in corso. Potrebbe anche interessarti >> Ipotesi zona rossa in tutta Italia Il proprietario e 5 giocatori sono stati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Avevano organizzato unadinotturnai divieti, 5 persone denunciate dai. Quando i militari dell’arma sono giunti neldi via Leto Pompioni, intorno alle ore 22.30 laera ancora in corso. Potrebbe anche interessarti >> Ipotesi zona rossa in tutta Italia Il proprietario e 5 giocatori sono stati L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

