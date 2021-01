Napoli | latitante catturato in stazione | era ricercato da ottobre

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La sua latitanza durava già da diversi mesi. Marco Prota, 33enne pregiudicato, è stato arrestato dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, coordinati dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale di. Eradal mese diper una condanna in via definitiva a quattro anni e quattro mesi di reclusione per rapina, estorsione, stalking e lesioni aggravate. IL RIFUGIO L’uomo è stato scovato a Secondigliano, noto quartiere di, in un’abitazione appartenente alla sua famiglia. LA FUGA INDurante le vacanze di Natale il Prota rientrava dalla Spagna, dove stava trascorrendo la sua latitanza e, confondendosi tra la folla di viaggiatori che rientravano a casa in quei giorni, cercava di ...