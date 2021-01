Napoli, il branco del rider era recidivo: altra rapina solo un’ora prima del colpo (Di martedì 12 gennaio 2021) Avevano commesso una rapina appena un’ora prima di malmenare e derubare il rider Gianni Lanciato. Il branco composto da sei giovani e giovanissimi era recidivo. Nel loro mirino era infatti finito un altro scooter. Napoli, il branco del rider era recidivo: un’ora prima un’altra rapina Non solo dunque il colpo a Calata Capodichino ai danni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Avevano commesso unaappenadi malmenare e derubare ilGianni Lanciato. Ilcomposto da sei giovani e giovanissimi era. Nel loro mirino era infatti finito un altro scooter., ildeleraun’Nondunque ila Calata Capodichino ai danni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Un branco di cani non lascia più, dai giorni del primo lockdown, i giardinetti di Piazza Vittoria sul lungomare di Napoli divenuti ormai loro rifugio stanziale. Come raccontano i residenti ...

Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari.Stava cenando con la moglie Diana De Feo in un ristorante del lungomare di via Partenope. Secondo... Napoli, piazza Medaglie d’Oro: sparita ...

