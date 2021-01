Napoli-Empoli | Dionisi | “Passare il turno sarà un’impresa quasi impossibile | sulla carta non c’è partita”

Leggi su mediagol

(Di martedì 12 gennaio 2021) Alessiosi proietta alla sfida di Coppa Italia contro il.Il tecnico dell', mercoledì 13 gennaio alle ore 17.45, affronterà gli azzurri di Gattuso nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'attuale allenatore dei toscani, nel corso della conferenza stampa pre gara, ha presentato così il match del 'Diego Armando Maradona'.“Ci stiamo allenando da qualche giorno per questo match, ho notato l’atteggiamento giusto e fisicamente dovevamo riaccenderci. Ben venga questa gara. Unaimpegnativa, ma non ho dubbi sulle risposte dei ragazzi. Sono convinto che giocare domani sia un bene. Inizialmente quando hanno messo in calendario lalo vedevamo come un fastidio ma ora l'unico dispiacere è non aver potuto dare qualche giorno di riposo in più. Sappiamo che è ...