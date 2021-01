Napoli: 17enne accoltella l’ex fidanzata alla gola in pieno centro (Di martedì 12 gennaio 2021) Drammatico quanto accaduto questo pomeriggio a Napoli, nel pieno centro della città, in piazza Plebiscito. Un ragazzo di 17 anni avrebbe atteso lì la sua ormai ex fidanzata avendo già in mente quanto ha poi messo in atto: accoltellarla per poi fuggire. accoltella l’ex fidanzata alla gola L’ha attesa nel cuore della città, in piazza Plebiscito, per poi seguirla fino a casa, nei vicini Quartieri Spagnoli, il vero e proprio cuore pulsante di Napoli. L’avrebbe attesa, seguita e poi abbracciata già armato, pronto a mettere in atto il suo piano. Avuta l’ex fidanzata, anche lei 17enne, tra le braccia, il ragazzo suo coetaneo ha estratto il coltello ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Drammatico quanto accaduto questo pomeriggio a, neldella città, in piazza Plebiscito. Un ragazzo di 17 anni avrebbe atteso lì la sua ormai exavendo già in mente quanto ha poi messo in atto:rla per poi fuggire.L’ha attesa nel cuore della città, in piazza Plebiscito, per poi seguirla fino a casa, nei vicini Quartieri Spagnoli, il vero e proprio cuore pulsante di. L’avrebbe attesa, seguita e poi abbracciata già armato, pronto a mettere in atto il suo piano. Avuta, anche lei, tra le braccia, il ragazzo suo coetaneo ha estratto il coltello ...

