Napoli – 17enne accoltella coetanea alla gola: arrestato (Di martedì 12 gennaio 2021) Aveva atteso la ragazza, sua coetanea, in piazza del Plebiscito per poi seguirla fino ai Quartieri Spagnoli. Dopo l'aggressione, la giovane ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno rintracciato il ragazzo In pieno centro a Napoli un 17enne ha ferito la ex con una coltellata alla gola per poi fuggire.

