Nagorno Karabakh, il dopoguerra si decide a Mosca (Di martedì 12 gennaio 2021) Era dalla sera dello scorso 9 novembre che i presidenti di Russia e Azerbaigian, Vladimir Putin e Ilham Aliyev, e il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, non si incontravano per discutere personalmente e direttamente della situazione nel Karabakh Superiore. Quella sera il trio si era riunito a Mosca per raggiungere un accordo di cessate il InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Nagorno Karabakh Azerbaijan, nel conflitto del Nagorno-Karabakh contro l'Armenia sono stati commessi crimini di guerra La Repubblica Azerbaigian, bilancio dell’operazione nel Nagorno-Karabakh: 2 mila 841 caduti martiri

Dopo il ritromavento e l’identificazione di alcuni corpi, il bilancio, che riguardava 2 mila 823 morti, e’ stato aggiornato come 2 mila 841.

Dopo il ritromavento e l'identificazione di alcuni corpi, il bilancio, che riguardava 2 mila 823 morti, e' stato aggiornato come 2 mila 841.