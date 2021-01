Museo Ebraico, domenica XXXII Giornata per il dialogo (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – Si terra’ per la prima volta in casa ebraica il tradizionale appuntamento romano promosso in occasione della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. La XXXII edizione, in programma domenica 17 gennaio, avra’ luogo infatti presso il Museo Ebraico di Roma, dopo essere stata ospitata sino ad oggi dalla Pontificia Universita’ Lateranense. Alle ore 19 si ritroveranno nella struttura di via Catalana – situata all’interno del Tempio Maggiore – il Rabbino Capo della comunita’ ebraica di Roma rav Riccardo Di Segni e il cardinale Jose’ Tolentino de Mendonça, poeta, teologo, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa; dopo il saluto e l’introduzione del cardinale vicario Angelo De Donatis, i due dialogheranno sul libro del Qohelet delle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – Si terra’ per la prima volta in casa ebraica il tradizionale appuntamento romano promosso in occasione dellaper l’approfondimento e lo sviluppo deltra cattolici ed ebrei. Laedizione, in programma17 gennaio, avra’ luogo infatti presso ildi Roma, dopo essere stata ospitata sino ad oggi dalla Pontificia Universita’ Lateranense. Alle ore 19 si ritroveranno nella struttura di via Catalana – situata all’interno del Tempio Maggiore – il Rabbino Capo della comunita’ ebraica di Roma rav Riccardo Di Segni e il cardinale Jose’ Tolentino de Mendonça, poeta, teologo, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa; dopo il saluto e l’introduzione del cardinale vicario Angelo De Donatis, i due dialogheranno sul libro del Qohelet delle ...

