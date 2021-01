Moviola Milan Torino: l’episodio chiave del match (Di martedì 12 gennaio 2021) l’episodio chiave del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21: Moviola Milan Torino l’episodio chiave della Moviola del match tra Milan e Torino, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Valeri l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021)delvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21:delladeltra, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro ValeriDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : LA MOVIOLA DI MILAN-JUVE ?? PELLEGATTI VS ZAMPINI ?? Chi ha ragione secondo voi? ?? #SportMediaset @massimozampini… - ItaTvfan : A #tikitaka la solita moviola di #mediaset rossonera hanno visto un'espulsione di #Bonucci x fallo da ultimo uomo a… - infoitsport : MOVIOLA - Milan-Torino, contatto Tonali-Verdi: rigore per Maresca ma il Var lo toglie - Anna_1897 : @joendiaga Non lo so perché non guardo mai il Milan e non guardo i dopo partita, sinceramente evito. Però, se leggo… - Desmo619 : RT @FMCROfficial: Caressa:”Ieri ci sono stati casi da moviola nella partita del Milan ma non ci soffermiamo, ci sono stati ma non ci soffer… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Milan Moviola Milan-Torino, Var protagonista sui contatti Belotti-Diaz e Verdi-Tonali: rigore dato e tolto Sport Fanpage Moviola Milan Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Torino, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Valeri ...

Moviola di Milan-Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: moviola Milan-Torino. L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Juventus, valido per g ...

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Torino, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Valeri ...L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: moviola Milan-Torino. L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Juventus, valido per g ...