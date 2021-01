MotoGP, Honda: 'Dobbiamo fare il possibile per aiutare Marc Marquez' (Di martedì 12 gennaio 2021) Con la stagione MotoGP 2021 che si avvicina sempre di più ( la bozza del calendario prevede l'inizio per il 28 marzo in Qatar ), la Honda si è decisa a parlare della situazione legata al caso Marc ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021) Con la stagione2021 che si avvicina sempre di più ( la bozza del calendario prevede l'inizio per il 28 marzo in Qatar ), lasi è decisa a parlare della situazione legata al caso...

motosprint : #MotoGP, #Honda: “Dobbiamo fare il possibile per aiutare #MarcMarquez” - gponedotcom : Parla la Honda: 'Marquez pilota eccezionale, ma dobbiamo impegnarci per tutti': 'Abbiamo tenuto conto delle indicaz… - lovstinyoureyes : @ Toto che ne dici di venire in MotoGP? più precisamente alla Honda? attendo una risposta - Comacchiese : @SkySportMotoGP @FrankyMorbido12 @MotoGP I pilotini del mondialino monco 2020. Bea Bea roba. Se al posto di Cagasul… - LucaSalvarani11 : Marquez avrebbe firmato per Ducati a fine 2016, ma Dall'Igna che è studiato ha preferito Lorenzo che quell'anno ha… -