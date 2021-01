Morto Stanley Gusman, stroncato dal Covid a 49 anni il conduttore tv celebre negazionista della pandemia (Di martedì 12 gennaio 2021) È Morto nella notte il conduttore Stanley Gusman, volto noto della tv brasiliana salito alla ribalta per le sue posizioni negazioniste nei confronti della pandemia di Covid-19. Aveva 49 anni ed è deceduto in un ospedale di Belo Horizonte dove era stato ricoverato lo scorso 4 gennaio per gravi problemi respiratori. Gusman si era scagliato contro il sindaco di Belo Horizonte, Alexandre Kalil, reo a suo giudizio di aver consigliato di evitare riunioni familiari a Natale. “Andrò dai miei genitori a Natale, non li ucciderò per questo. Credo che sia una mancanza di rispetto da parte del sindaco: non si impicci della mia famiglia. Difenderò mio padre e mia madre”, disse dagli schermi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Ènella notte il, volto nototv brasiliana salito alla ribalta per le sue posizioni negazioniste nei confrontidi-19. Aveva 49ed è deceduto in un ospedale di Belo Horizonte dove era stato ricoverato lo scorso 4 gennaio per gravi problemi respiratori.si era scagliato contro il sindaco di Belo Horizonte, Alexandre Kalil, reo a suo giudizio di aver consigliato di evitare riunioni familiari a Natale. “Andrò dai miei genitori a Natale, non li ucciderò per questo. Credo che sia una mancanza di rispetto da parte del sindaco: non si impiccimia famiglia. Difenderò mio padre e mia madre”, disse dagli schermi ...

