Morto per covid il conduttore negazionista. Diceva "il covid non esiste" (Di martedì 12 gennaio 2021) In tempi di covid, quando la malattia sta decimando la popolazione mondiale, non possono mancare i bastian contrari, i cosiddetti negazionisti, coloro cioè che affermano, pur davanti all'evidenza dei numeri e dei morti, che il virus del covid non esista. Il virus non esiste Uno di questi è Stanley Gusman, presentatore e giornalista televisivo brasiliano di 49 anni, divenuto famoso per le sue assurde tesi complottiste e le sue dichiarazioni quasi deliranti come quella di giugno, quando aveva dichiarato in diretta al suo programma Alterosa Alerta che non si sarebbe fatto misurare la temperatura all'ingresso di negozi e centri commerciali poiché, sosteneva, il termometro a raggi infrarossi danneggia le cellule cerebrali.

