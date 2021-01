Morto per Covid, i radicali da mesi lottano contro l’abbandono della categoria (Di martedì 12 gennaio 2021) Morto per Covid, c’è la rabbia dei sindacati: è una morte lenta e silenziosa quella della categoria. Polizia penitenziaria (Fonte foto: web)A fine dicembre Rita Bernardini è stata ricevuta dal presidente del Consiglio che precedentemente è stato in visita nel carcere romano di Regina Coeli. Motivo? I radicali denunciano da inizio pandemia come il sovraffollamento delle carceri renda “esplosiva” la situazione a fronte della pandemia di Covid-19. In un appello al governo i radicali italiani hanno chiesto “misure immediate” per far fronte a una situazione “che sta diventando in queste ore letteralmente esplosiva”, sottolineando che “se è difficile per chiunque vivere in questo periodo con i provvedimenti di contenimento del virus, lo è ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021)per, c’è la rabbia dei sindacati: è una morte lenta e silenziosa quella. Polizia penitenziaria (Fonte foto: web)A fine dicembre Rita Bernardini è stata ricevuta dal presidente del Consiglio che precedentemente è stato in visita nel carcere romano di Regina Coeli. Motivo? Idenunciano da inizio pandemia come il sovraffollamento delle carceri renda “esplosiva” la situazione a frontepandemia di-19. In un appello al governo iitaliani hanno chiesto “misure immediate” per far fronte a una situazione “che sta diventando in queste ore letteralmente esplosiva”, sottolineando che “se è difficile per chiunque vivere in questo periodo con i provvedimenti di contenimento del virus, lo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto per Morto per Covid in un mese a 52 anni: «Carlo era sportivo e non aveva malattie» Il Messaggero Capo Spartivento, cade dalla scogliera: 59enne trovato morto vicino al faro

Era uscito di casa ieri, senza fare più ritorno, e questa mattina Paolo Angioni, 59 anni di Domus de Maria, è strato trovato morto a Chia. L’uomo sarebbe scivolato dalla scogliera vicino al faro. L’al ...

Dopo al morte del proprietario un gatto rimane solo in casa per quasi un mese a Torino, si salva nutrendosi con zucchero e gocce d’acqua

Durante le 4 settimane di solitudine probabilmente il micio si è nutrito con lo zucchero contenuto in una zuccheriera che gli agenti hanno trovato rovesciata a terra e si è dissetato con le poche gocc ...

