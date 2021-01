Morti 8 senzatetto a Roma durante l’inverno, Sant’Egidio: “Aprire alberghi chiusi per covid” (Di martedì 12 gennaio 2021) Morti 8 senzatetto a Roma durante l’inverno, Sant’Egidio. Dal mese di novembre sono otto i senzatetto trovati Morti nelle strade di Roma. La comunità di Sant’Egidio ha lanciato un appello alle istituzioni affinché alberghi ed edifici pubblici chiusi per il covid siano messi a disposizione per le persone senza fissa dimora, in modo che possano ripararsi dal freddo. Sono otto le persone senza fissa dimora morte in strada a Roma dall’inizio di novembre. L’ultimo clochard è morto ieri a Ostia, mentre qualche giorno prima a morire è stato Mario, un uomo di 58 anni, deceduto proprio davanti l’ingresso di un albergo chiuso per il covid. Una ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 12 gennaio 2021). Dal mese di novembre sono otto itrovatinelle strade di. La comunità diha lanciato un appello alle istituzioni affinchéed edifici pubbliciper ilsiano messi a disposizione per le persone senza fissa dimora, in modo che possano ripararsi dal freddo. Sono otto le persone senza fissa dimora morte in strada adall’inizio di novembre. L’ultimo clochard è morto ieri a Ostia, mentre qualche giorno prima a morire è stato Mario, un uomo di 58 anni, deceduto proprio davanti l’ingresso di un albergo chiuso per il. Una ...

