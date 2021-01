Mondiale 2021 di Formula 1 al via in Bahrain il 26-28 marzo (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: il Mondiale 2021 di Formula 1 aprirà i battenti in Bahrain dal 26 al 28 marzo. A causa della pandemia di Covid-19, non sarà possibile iniziare la stagione a Melbourne, ma la buona notizia è che il Gran Premio d’Australia si svolgerà dal 18 al 21 novembre. Il numero di gare per il 2021 rimarrà 23, la stagione inizierà una settimana più tardi del previsto e terminerà una settimana dopo con il finale ad Abu Dhabi. A causa delle restrizioni per i viaggi legate all’emergenza sanitaria, il Gran Premio della Cina non si svolgerà nella data prevista, lasciando spazio così in calendario al ritorno del Gp Emilia Romagna a Imola (18 aprile). La Fia ha anche confermato per il 12 settembre il Gp d’Italia a Monza. Questo il nuovo calendario per la stagione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: ildi1 aprirà i battenti indal 26 al 28. A causa della pandemia di Covid-19, non sarà possibile iniziare la stagione a Melbourne, ma la buona notizia è che il Gran Premio d’Australia si svolgerà dal 18 al 21 novembre. Il numero di gare per ilrimarrà 23, la stagione inizierà una settimana più tardi del previsto e terminerà una settimana dopo con il finale ad Abu Dhabi. A causa delle restrizioni per i viaggi legate all’emergenza sanitaria, il Gran Premio della Cina non si svolgerà nella data prevista, lasciando spazio così in calendario al ritorno del Gp Emilia Romagna a Imola (18 aprile). La Fia ha anche confermato per il 12 settembre il Gp d’Italia a Monza. Questo il nuovo calendario per la stagione ...

