Molise: la nuova patria emergente dei tartufi? (Di martedì 12 gennaio 2021) Con il 40% della raccolta nazionale il Molise sta crescendo come destinazione per la raccolta di tartufi. Una tendenza che potrebbe declassare la nota città di Alba in Piemonte. Il progetto del Molise Sebbene sia una tendenza non ancora emersa, il Molise possiede il 40% della raccolta nazionale di tartufo e l’80% della produzione va Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) Con il 40% della raccolta nazionale ilsta crescendo come destinazione per la raccolta di. Una tendenza che potrebbe declassare la nota città di Alba in Piemonte. Il progetto delSebbene sia una tendenza non ancora emersa, ilpossiede il 40% della raccolta nazionale di tartufo e l’80% della produzione va

