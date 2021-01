Moderna è pronta con nuovi vaccini nel territorio nazionale | arrivo atteso a breve

Leggi su chenews

(Di martedì 12 gennaio 2021)alza i ritmi, l’Italia si sta rivelando efficientissima nell’ottenimento dei. Nelle prossime ore lo stock sarà a Roma Arriverà martedì, con 47mila dosi in consegna, il primo carico didella casa farmaceuticadestinato all’Italia. Lo stock giungerà a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità. Per questo primo lotto si sta valutando l’ipotesi di una consegna alle Regioni “virtuose”, cioè quelle che in questa fase riescono a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le dosi. D’altro canto il commissario Arcuri ieri aveva mandato un messaggio molto chiaro. Entro la fine di marzo saranno vaccinati 6 milioni di italiani, aveva spiegato il Commissario per l’emergenza a ‘In mezzora in più’ su Rai3 sottolineando che i contratti aggiuntivi ...