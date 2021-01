Modena | precario della Ferrari lasciato a casa a Natale | “Sembra un dispetto”

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) MODENA – “Ho mollato un lavoro a tempo indeterminato per avere la possibilità di lavorare in Ferrari, mentre adesso sono a casa. L’agenzia Adecco mi ha telefonato proprio il 23 dicembre, nel mio primo giorno di ferie, per annunciarmi, senza spiegare il perché, che il lavoro nel gruppo del Cavallino per me era finito. Finito dopo due anni senza contestazioni o lettere di rimprovero. Anzi, ero stimato da tutti i colleghi. Peccato, così sembra mi facciano un dispetto e non so perché. Spero di tornare a Maranello”. È sconsolato Luigi Manzo, ex precario di Ferrari tramite l’agenzia per il lavoro Adecco, lasciato a casa quasi la vigilia di Natale. Il nuovo anno per il gruppo del Cavallino si è aperto per uno sciopero Cgil di un’ora proprio per chiedere il reintegro di Manzo, il quale insieme ad altri tre colleghi, a loro volta ingaggiati per intermediazione, non è stato richiamato in questa fase.