Moda, Cucinelli star a Pitti: «Il virus ci ha reso migliori, ogni mattina faccio il tampone» (Di martedì 12 gennaio 2021) L'edizione di Pitti Uomo numero 100, fra un anno, sarà doppia: in presenza e digitale. Così almeno si augurano gli organizzatori, a cominciare da Raffaello Napoleone. Brunello Cucinelli star di questa edizione, presentata in via eccezionale non a Firenze, da Palazzo Vecchio, ma nel Borgo di Solomeo, sede della maison Cucinelli Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021) L'edizione diUomo numero 100, fra un anno, sarà doppia: in presenza e digitale. Così almeno si augurano gli organizzatori, a cominciare da Raffaello Napoleone. Brunellodi questa edizione, presentata in via eccezionale non a Firenze, da Palazzo Vecchio, ma nel Borgo di Solomeo, sede della maison

FirenzePost : Moda, Cucinelli star a Pitti: «Il virus ci ha reso migliori, ogni mattina faccio il tampone» - IzzoEdo : RT @LaStampa: Al via Pitti Connect in streaming Oggi Cucinelli, domani Herno - LaStampa : Al via Pitti Connect in streaming Oggi Cucinelli, domani Herno - FirenzePost : Moda: oggi apre Pitti Uomo 2021 online, con la sfilata di Brunello Cucinelli - CorriereUmbria : Cucinelli tiene nonostante il Covid, ricavi solo in lieve in calo nel 2020. Quest'anno attesa crescita del 15%… -