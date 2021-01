Milik e Scamacca, la Juve sfoglia la margherita (Di martedì 12 gennaio 2021) L’infortunio occorso domenica sera da Paulo Dybala, che lo terrà fuori dai giochi per almeno 20 giorni, ha impresso una accelerrata al mercato della Juventus sempre più alla ricerca di una quarta punta, per la quale si profila un testa a testa tra Milik e Scamacca. Milik e Scamacca:chi sceglierà la Juventus? Nelle ultime ore è balzato in pole position, Riccardo Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo, ma in forza al Genoa con il quale ha realizzato 6 goal su 15 presenze totali. Il giocatore gradirebbe il trasferimento a Torino e anche il club rossoblù non si opporrebbe alla sua partenza avendo trovato in Destro e Shomorudov due punti fermi del reparto offensivo. I contatti tra Juventus e Sassuolo sono già stati avviati, tanto che si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) L’infortunio occorso domenica sera da Paulo Dybala, che lo terrà fuori dai giochi per almeno 20 giorni, ha impresso una accelerrata al mercato dellantus sempre più alla ricerca di una quarta punta, per la quale si profila un testa a testa tra:chi sceglierà lantus? Nelle ultime ore è balzato in pole position, Riccardo, attaccante di proprietà del Sassuolo, ma in forza al Genoa con il quale ha realizzato 6 goal su 15 presenze totali. Il giocatore gradirebbe il trasferimento a Torino e anche il club rossoblù non si opporrebbe alla sua partenza avendo trovato in Destro e Shomorudov due punti fermi del reparto offensivo. I contatti trantus e Sassuolo sono già stati avviati, tanto che si ...

