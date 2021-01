Milano | studenti occupano il liceo Manzoni | «Basta didattica a distanza Noi dimenticati | siamo quelli che soffrono di più» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 12 gennaio 2021) Non ce la fanno più. Gliitaliani sono tra le categorie più colpite dal Covid. Contro di loro è stato puntato il dito più volte da inizio emergenza (la movida, gli assembramenti nelle piazze, gli aperitivi). Glinon sono mai più rientrati in aula. Se non per pochissimo tempo. «chedi più, ci hanno messo all’ultimo posto,stati. Sia chiaro, la Dad non è scuola, non è istruzione, è solo insegnamento nozionistico», si sfogano a Open glideldiche hanno occupato il cortile dell’istituto per dire «no» alla. Si tratta di 40 giovani che, approfittando delle porte ...