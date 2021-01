Milan-Torino oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Coppa Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) Milan-Torino: oggi è il giorno in cui si aprono ufficialmente gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. A San Siro, dopo il recente match di campionato che ha visto i padroni di casa vincere per 2-0, si sfidano rossoneri e granata. Chi la spunterà in questa partita secca che proietterà la squadra vincitrice al quarto di finale contro la vincente del match fra Inter e Fiorentina? Gli uomini di Pioli, che attuerà delle rotazioni non eccessive, o quelli di Giampaolo, che invece avranno voglia di riscattarsi dopo la sconfitta patita qualche giorno fa? La parola al campo, unico giudice supremo. Milan-Torino si terra oggi, martedì 12 gennaio 2021, a partire dalle ore 20.45, presso lo Stadio San Siro di Milano, e sarà trasmessa in ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021)è il giorno in cui si aprono ufficialmente gli ottavi di finale della2020-2021. A San Siro, dopo il recente match di campionato che ha visto i padroni di casa vincere per 2-0, si sfidano rossoneri e granata. Chi la spunterà in questa partita secca che proietterà la squadra vincitrice al quarto di finale contro la vincente del match fra Inter e Fiorentina? Gli uomini di Pioli, che attuerà delle rotazioni non eccessive, o quelli di Giampaolo, che invece avranno voglia di riscattarsi dopo la sconfitta patita qualche giorno fa? La parola al campo, unico giudice supremo.si terra, martedì 12 gennaio 2021, a partire dalle ore 20.45, presso lo Stadio San Siro dio, e sarà trasmessa in ...

capuanogio : Comunque ieri il rigore per il #Milan c’era (e #Maresca era semplicemente impallato da una decina di giocatori) e q… - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : Intensificati i contatti per #Meite, il #Milan in trattativa per il centrocampista del #Torino in prestito oneroso… - infoitsport : Milan-Torino, Giampaolo: “Saremo competitivi, su Belotti decido domani” - infoitsport : Milan, Pioli: 'La Coppa Italia è importante. Vogliamo battere ancora il Torino' -