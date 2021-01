Milan-Torino, i convocati di Pioli per la Coppa Italia: Kjaer tenuto a riposo (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano Pioli ha reso noto l’elenco dei convocati del Milan in vista dell’impegno in programma martedì 12 gennaio alle ore 20.45 contro il Torino e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Assente dalla lista Simon Kjaer: il danese riposerà in vista del campionato, mentre è presente sia Calhanoglu che Ibrahimovic ed entrambi potrebbero giocare anche dal 1?. Di seguito l’elenco: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernandez, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Di Gesù, Diaz, Hauge, Kessie, Mionic, Olzer, Tonali. Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leao. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefanoha reso noto l’elenco deidelin vista dell’impegno in programma martedì 12 gennaio alle ore 20.45 contro ile valido per gli ottavi di finale di. Assente dalla lista Simon: il danese riposerà in vista del campionato, mentre è presente sia Calhanoglu che Ibrahimovic ed entrambi potrebbero giocare anche dal 1?. Di seguito l’elenco: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernandez, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Di Gesù, Diaz, Hauge, Kessie, Mionic, Olzer, Tonali. Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leao. SportFace.

