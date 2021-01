Milan Torino, i convocati di Giampaolo per la sfida di Coppa Italia: c’è Belotti (Di martedì 12 gennaio 2021) convocati Torino: Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei convocati per il match in programma stasera a San Siro contro il Milan Meno turnover di quanto si pensava per Marco Giampaolo che, in attesa di scogliere i dubbi di formazione, dirama la lista dei convocati per la sfida di questa sera a San Siro contro il Milan valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia. PORTIERI: Milinkovic, Rosati, Ujkani. DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. CENTROCAMPISTA: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre. ATTACCANTI: Belotti, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021): Marcoha reso nota la lista deiper il match in programma stasera a San Siro contro ilMeno turnover di quanto si pensava per Marcoche, in attesa di scogliere i dubbi di formazione, dirama la lista deiper ladi questa sera a San Siro contro ilvalevole gli ottavi di finale di. PORTIERI: Milinkovic, Rosati, Ujkani. DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. CENTROCAMPISTA: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre. ATTACCANTI:, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : Intensificati i contatti per #Meite, il #Milan in trattativa per il centrocampista del #Torino in prestito oneroso… - capuanogio : Comunque ieri il rigore per il #Milan c’era (e #Maresca era semplicemente impallato da una decina di giocatori) e q… - Cesare24900199 : RT @ZZiliani: Campionato 98-99, sorteggio integrale degli arbitri: vince il #Milan davanti alla Lazio, #Juventus 7^. Campionato 84-85, sort… - Alzala_Paolo : RT @Koro_acm98: 250M€ spend Bonucci : Juventus Silva : Frankfurt Conti : about to go to Fiorentina Hakan : Milan Biglia : Turkey Musacch… -