Milan-Torino 5-4 dcr; rossoneri ai quarti di Coppa Italia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo una partita combattuta e infinita idi Pioli si qualificano aidi finale di, dove affronteranno la vincente tra Fiorentina e Inter.5-4, questo il risultato della sfida, decisa dall’errore dal dischetto di Rincon, che si è fatto parare il rigore da Tatarusanu. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE?(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio (63° Kessie), Romagnoli, Dalot; Calabria (63° Hernandez), Tonali; Castillejo (46° Hauge), Brahim Diaz (105° Olzer), Leao; Ibrahimovic (46° Calhanoglu). All. Pioli.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Buongiorno, N’koulou, Bremer (84° Lyanco); Ansaldi (63° Murru), Linetty (63° Singo), Rincón, Segre, Vojvoda (84° Lukic); Gojak, ...