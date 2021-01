Milan, Romagnoli: «Serie A lunga, non molliamo. Abbiamo fame» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Torino: le sue dichiarazioni Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Torino. «È il modo migliore per festeggiare il compleanno. Partita tosta ma Abbiamo fatto il nostro e alla fine Abbiamo vinto. Noi non molliamo e Abbiamo ancora più fame. Il campionato è lungo, pensiamo partita dopo partita. Adesso Abbiamo Cagliari e poi Atalanta, cerchiamo di fare il massimo come sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alessio, capitano del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Torino: le sue dichiarazioni Alessio, capitano del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Torino. «È il modo migliore per festeggiare il compleanno. Partita tosta mafatto il nostro e alla finevinto. Noi nonancora più. Il campionato è lungo, pensiamo partita dopo partita. AdessoCagliari e poi Atalanta, cerchiamo di fare il massimo come sempre». Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ALESSIO ROMAGNOLI compie 26 anni. Auguri! ? «Mi trovo benissimo al Milan, è stato subito amore a prima vista, mi tr… - la_rossonera : ????? Milan, Romagnoli: «Serie A lunga, non molliamo. Abbiamo fame» @RibaltaRossoner - gb46290720 : RT @irepoc85: Nelle macerie sei stato il raggio di sole. Dopo quella ameba la fascia aveva bisogno di un gesto come il tuo, perchè, come ho… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Romagnoli nel post-partita ?? - LIRRIVERENTE3 : Campioni Sportivi Alessio Romagnoli 12 gennaio 1995 Nato ad Anzio, è un calciatore, difensore centrale del Milan… -