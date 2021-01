Milan, c’è anche il Newcastle su Tomori: la situazione (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Milan punta con decisione su Fikayo Tomori del Chelsea ma sul giocatore ci sono anche altre squadre. Il punto sulla situazione Come riferito da Fabrizio Romano, Fikayo Tomori è una delle opzioni valutate dal Milan per la difesa dopo l’infortunio di Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il difensore del Chelsea è stato richiesto in prestito da diverse squadre, tra cui il Newcastle, ma secondo quanto riferito da Sky Sport il giocatore avrebbe nei rossoneri la sua destinazione preferita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilpunta con decisione su Fikayodel Chelsea ma sul giocatore ci sonoaltre squadre. Il punto sullaCome riferito da Fabrizio Romano, Fikayoè una delle opzioni valutate dalper la difesa dopo l’infortunio di Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il difensore del Chelsea è stato richiesto in prestito da diverse squadre, tra cui il, ma secondo quanto riferito da Sky Sport il giocatore avrebbe nei rossoneri la sua destinazione preferita. Leggi su Calcionews24.com

