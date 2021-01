Mike Tyson contro Evander Holyfield, terzo atto a un passo! The Warrior: “Match da 200 milioni di dollari, mi alleno per lui” (Di martedì 12 gennaio 2021) Mike Tyson ed Evander Holyfield sono molto vicini a trovare l’accordo per la disputa di un Match nel 2021. Si tratterebbe di uno degli incontri più attesi degli ultimi 30 anni e potrebbe anche offuscare il possibile confronto tra Anthony Joshua e Tyson Fury per l’unificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi. Iron Mike è tornato sul ring lo scorso novembre a 54 anni suonati, a 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, e dopo aver sfidato Roy Jones Jr. aveva dichiarato che avrebbe programmato altri incontri di esibizione. Il suo eterno rivale Evander Holyfield, colui che riuscì a sconfiggerlo per ben due volte tra il 1996 e il 1997 (nella seconda occasione ci fu il celeberrimo morso d’orecchio consegnato di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021)edsono molto vicini a trovare l’accordo per la disputa di unnel 2021. Si tratterebbe di uno degli incontri più attesi degli ultimi 30 anni e potrebbe anche offuscare il possibile confronto tra Anthony Joshua eFury per l’unificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi. Ironè tornato sul ring lo scorso novembre a 54 anni suonati, a 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, e dopo aver sfidato Roy Jones Jr. aveva dichiarato che avrebbe programmato altri incontri di esibizione. Il suo eterno rivale, colui che riuscì a sconfiggerlo per ben due volte tra il 1996 e il 1997 (nella seconda occasione ci fu il celeberrimo morso d’orecchio consegnato di ...

