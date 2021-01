Migranti, gli arresti ordinati dall’UE nel pieno di un emergenza umanitaria fra -20° e mine anti uomo (Di martedì 12 gennaio 2021) Sulla rotta balcanica si consuma la tragedia dei Migranti, perseguitati dalle forze dell’ordine e abbandonati al gelo a -20° notturni Continua a consumarsi la tragedia umanitaria in Bosnia, dove migliaia di Migranti sono in fuga fra mine anti uomo, una terribile bufera di neve e la polizia pronta ad arrestarli. Dopo l’incendio del campo di Lipa avvenuto lo scorso dicembre, migliaia di persone, circa 1200, sono rimaste senza niente, né cibo né vestiti per coprirsi dal rigido inverno bosniaco, aggravando una situazione già ingestibile. Alcuni sono scalzi, dormono tutti nella foresta, dove la notte si registrano temperature che toccano i -20°. Una situazione estremamente complessa, nella quale le autorità continuano a rimpallarsi le responsabilità e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021) Sulla rotta balcanica si consuma la tragedia dei, perseguitati dalle forze dell’ordine e abbandonati al gelo a -20° notturni Continua a consumarsi la tragediain Bosnia, dove migliaia disono in fuga fra, una terribile bufera di neve e la polizia pronta ad arrestarli. Dopo l’incendio del campo di Lipa avvenuto lo scorso dicembre, migliaia di persone, circa 1200, sono rimaste senza niente, né cibo né vestiti per coprirsi dal rigido inverno bosniaco, aggravando una situazione già ingestibile. Alcuni sono scalzi, dormono tutti nella foresta, dove la notte si registrano temperature che toccano i -20°. Una situazione estremamente complessa, nella quale le autorità continuano a rimpallarsi le responsabilità e ...

