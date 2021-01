' Mi sono convertita all' Islam per finta | dovevo salvarmi' | Edith Blais | rapita in Mali con il fidanzato italiano | racconta i 15 mesi da

(Di martedì 12 gennaio 2021) L'incontro con Luca, il colpo di fulmine. Il viaggio in auto da Padova verso il Togo, il sequestro. La fame, la separazione e laconversione. Quindi la fuga, la liberazione. Non è un film, è ...

La canadese Edith Blais e l’architetto padovano Tacchetto 450 giorni in mano ai jihadisti: nel dicembre 2018 erano in Burkina Faso quando sono stati rapiti: «Lui mi ha protetta» ...L'incontro con Luca, il colpo di fulmine. Il viaggio in auto da Padova verso il Togo, il sequestro. La fame, la separazione e la finta conversione. Quindi la fuga, la liberazione. Non è un film, è vit ...