Messina, l'uomo degli Angeli Warwick espone le sue opere (Di martedì 12 gennaio 2021) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - “Ho iniziato a dipingere dopo essere stato molto male, quasi sul punto di morire. In quel periodo, ho avuto una visione di un angelo e ho visto delle luci di diversi colori, poi sono stato bene. Ho capito che avrei dovuto esprimere la mia felicità per essere guarito attraverso la pittura e così sono nati i miei quadri”. A dirlo Craig Warwick, noto in ambito internazionale e definito' l'uomo che parla agli Angeli', per le sue continue visioni di esseri celesti che dice gli avrebbero rivelato tante verità sulle persone che si trovano con lui. Warwick è londinese, ma vive da anni in Sicilia. Ha collaborato con personalità come Lady Diana e Kate Winslet ed è stato consulente dell'Fbi per la ricerca di persone scomparse. In Italia è diventato un popolare volto televisivo grazie alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - “Ho iniziato a dipingere dopo essere stato molto male, quasi sul punto di morire. In quel periodo, ho avuto una visione di un angelo e ho visto delle luci di diversi colori, poi sono stato bene. Ho capito che avrei dovuto esprimere la mia felicità per essere guarito attraverso la pittura e così sono nati i miei quadri”. A dirlo Craig, noto in ambito internazionale e definito' l'che parla agli', per le sue continue visioni di esseri celesti che dice gli avrebbero rivelato tante verità sulle persone che si trovano con lui.è londinese, ma vive da anni in Sicilia. Ha collaborato con personalità come Lady Diana e Kate Winslet ed è stato consulente dell'Fbi per la ricerca di persone scomparse. In Italia è diventato un popolare volto televisivo grazie alle ...

backdoor_pod : RT @albest79: @backdoor_pod Starting 5 1. Milos Teodosic 2. D’Angelo Harrison 3. Shavon Shields 4. Zach LeDay 5. Miro Bilan MVP: LeDay MI… - albest79 : @backdoor_pod Starting 5 1. Milos Teodosic 2. D’Angelo Harrison 3. Shavon Shields 4. Zach LeDay 5. Miro Bilan MVP… - karol_messina : RT @TommoWay4life: Ne approfitto per dire che Louis Tomlinson è la persona migliore sulla terra. Ha affrontato di tutto nella vita, ma nono… - karol_messina : RT @tommoh28: Louis Tomlinson è in tendenza e io ne approfitto per dire che quest'uomo è davvero una persona che si incontra quando la vita… - limpidamente : TRIO. Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina. Nel 1743 due donne confermano, attraverso uno scambio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina uomo Messina, l'uomo degli Angeli Warwick espone le sue opere Il Tempo Messina, l'uomo degli Angeli Warwick espone le sue opere

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - “Ho iniziato a dipingere dopo essere stato molto male, quasi sul punto di morire. In quel periodo, ho avuto ...

Covid. Casi in crescita sui Nebrodi: preoccupa Capizzi, San Fratello e Capo d’Orlando

Situazione preoccupante in provincia di Messina. La città dello Stretto da ieri è ufficialmente “ zona rossa” e lo resterà fino al 31 gennaio. Sono tre le vittime registrate in provincia ieri, due a ...

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - “Ho iniziato a dipingere dopo essere stato molto male, quasi sul punto di morire. In quel periodo, ho avuto ...Situazione preoccupante in provincia di Messina. La città dello Stretto da ieri è ufficialmente “ zona rossa” e lo resterà fino al 31 gennaio. Sono tre le vittime registrate in provincia ieri, due a ...