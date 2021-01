Merkel critica il bando di Trump da Twitter: 'Mossa problematica"" (Di martedì 12 gennaio 2021) La decisione di Twitter e di altri social media di oscurare a tempo indeterminato i profili del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo i disordini di Capitol Hill continua a suscitare reazioni ... Leggi su europa.today (Di martedì 12 gennaio 2021) La decisione die di altri social media di oscurare a tempo indeterminato i profili del presidente degli Stati Uniti Donalddopo i disordini di Capitol Hill continua a suscitare reazioni ...

TodayEuropa : #Attualità #Network Merkel critica il bando di Trump da Twitter: 'Mossa problematica' - MariaFabiana : @beppesevergnini mi piace come hai spiegato il punto. Chiarissimo. Germania va un passo avanti sempre. Perchè criti… - grimaldibeppe : @beppesevergnini @Corriere Quando poi a smentire le tue tesi arriva pure la Merkel.. allora capisci forse di essere… - Cella_Cembra : Angela Merkel critica banimento de Trump do Twitter - Senso Incomum - OAntagoniza11 : Angela Merkel critica banimento de Trump do Twitter - Senso Incomum -