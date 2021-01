Mercato Milan – Di Marzio: “Tomori bloccato dai rossoneri. Su Calhanoglu…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Mercato Milan - Gianluca Di Marzio, all'interno di 'CalcioMercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Gianluca Di, all'interno di 'Calciol'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulPianeta

AntoVitiello : #Maldini: 'Tramontato #Simakan? Non è detto. È un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato un disc… - Sport_Mediaset : #Juventus - #Scamacca, #Carnevali: 'Ne parleremo nei prossimi giorni'. L'ad del #Sassuolo: 'Non lo daremo via in pr… - SkySport : MERCATO Milan, si continua a trattare Simakan da Strasburgo. Pronto rilancio: 15 milioni+3 di bonus, i francesi ne… - zizionice : RT @Toro_News: ?? | LE PAROLE #CoppaItalia: le dichiarazioni di mister #Giampaolo al termine di #MilanTorino - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #DiMarzio: '#Tomori bloccato dai rossoneri. Su #Calhanoglu...' - #ACMilan #Milan #SempreMilan h… -