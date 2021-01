Mercato Milan – Conti, incontro rinviato tra l’agente e la Fiorentina: le ultime (Di martedì 12 gennaio 2021) ultime NOTIZIE Mercato Milan - Importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Andrea Conti. incontro rinviato tra il suo agente e la Fiorentina Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 gennaio 2021)NOTIZIE- Importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Andreatra il suo agente e laPianeta

Sport_Mediaset : #Juventus - #Scamacca, #Carnevali: 'Ne parleremo nei prossimi giorni'. L'ad del #Sassuolo: 'Non lo daremo via in pr… - SkySport : MERCATO Milan, si continua a trattare Simakan da Strasburgo. Pronto rilancio: 15 milioni+3 di bonus, i francesi ne… - marinabeccuti : Il Milan fa concorrenza al Toro per un rinforzo in attacco - Torinogranatait : Il Milan fa concorrenza al Toro per un rinforzo in attacco - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Conti, incontro rinviato tra l'agente e la @acffiorentina: le ultime - #ACMilan #Milan… -