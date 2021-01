Mendy di nuovo nella bufera, già in estate violate le norme Covid. La modella: “Ci siamo…” (Di martedì 12 gennaio 2021) La festa di Capodanno non sarebbe stata la prima violazione del calciatore del Manchester City, Mendy. Tra i presenti alla piccola festa a casa del giocatore c'era anche una modella di nome Claudia Marino, con la quale il difensore francese è stato legato sentimentalmente negli ultimi mesi. Ora si viene a sapere, come riportato dal Sun, che lui e la giovane donna avevano già violato le misure anti-Covid mesi fa.caption id="attachment 109247" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLa scorsa estate il calciatore ha invitato la modella a trascorrere alcuni giorni nella sua villa del Cheshire. Il problema era che la modella in quel momento si trovava ad Atene e il governo del Regno Unito obbligava tutti i viaggiatori che arrivavano nel paese a sottoporsi a ... Leggi su golssip (Di martedì 12 gennaio 2021) La festa di Capodanno non sarebbe stata la prima violazione del calciatore del Manchester City,. Tra i presenti alla piccola festa a casa del giocatore c'era anche unadi nome Claudia Marino, con la quale il difensore francese è stato legato sentimentalmente negli ultimi mesi. Ora si viene a sapere, come riportato dal Sun, che lui e la giovane donna avevano già violato le misure anti-mesi fa.caption id="attachment 109247" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionLa scorsail calciatore ha invitato laa trascorrere alcuni giornisua villa del Cheshire. Il problema era che lain quel momento si trovava ad Atene e il governo del Regno Unito obbligava tutti i viaggiatori che arrivavano nel paese a sottoporsi a ...

tanyasbrandshow : RT @CorSport: #ManchesterCity, #Mendy di nuovo nella bufera... per una ragazza! - CorSport : #ManchesterCity, #Mendy di nuovo nella bufera... per una ragazza! - ILOVEPACALCIO : #ManchesterCity: #Mendy di nuovo nella bufera - Ilovepalermocalcio - CalcioWeb : Il calciatore #Mendy è finito di nuovo nella bufera - zazoomblog : Manchester City Mendy di nuovo nella bufera... per una ragazza! - #Manchester #Mendy #nuovo #nella -

Ultime Notizie dalla rete : Mendy nuovo Sun: City furioso contro Mendy per la festa di capodanno - ilNapolista IlNapolista Le notizie del giorno, lutti nel calcio italiano e francese. Distrutta l’auto di Marchetti, la nuova fidanzata di Balotelli

Le notizie del giorno, le ultime ore sono state piene di emozioni per quanto riguarda il calcio italiano ed estero. La situazione nel dettaglilo ...

Manchester City, Mendy di nuovo nella bufera... per una ragazza!

Per la seconda volta da giugno il difensore dei Citizens non ha rispettato le regole del lockdown: in Inghilterra lo chiamano "covidiota" ma Guardiola lo difende ...

Le notizie del giorno, le ultime ore sono state piene di emozioni per quanto riguarda il calcio italiano ed estero. La situazione nel dettaglilo ...Per la seconda volta da giugno il difensore dei Citizens non ha rispettato le regole del lockdown: in Inghilterra lo chiamano "covidiota" ma Guardiola lo difende ...