Meloni vs Giannini | Sciamana d' Italia? Sinistra vuole spiegare cos' è la destra

(Di martedì 12 gennaio 2021) Botta e risposta a distanza fra il direttore del quotidiano La Stampa, Massimo, e la leader dei Fratelli d', Giorgia. A far scattare il duello verbale è stato il collega del giornale torinese, che ha definito la"La ...

FratellidItalia : Usa, Meloni: Stufa di cattiveria e faziosità di certa stampa. Giannini mi definisce “sciamano d’Italia”, gli chiedo… - FratellidItalia : ?? Basta con questa superficialità ?? Link: - mdipatrizi5 : @RaffyM48 A proposito ieri il vicedirettore de Il Tempo ha attaccato Giannini,che amo come il fumo negli occhi,per… - ziowalter1973 : IL BOTTA E RISPOSTA TRA #GIORGIAMELONI E IL DIRETTORE DE 'LA STAMPA', MASSIMO GIANNINI - vale2bertoni : RT @FidanzaCarlo: Continua l’ascesa di @FratellidItalia. A molta sinistra questo non piace e preferisce offendere @GiorgiaMeloni. Link:… -

Scontro a distanza fra Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia, e il direttore de La Stampa, Massimo Giannini: ecco cosa si sono detti ...Cos’è direttore, attacca me per sentirsi ancora di sinistra, visto come il suo giornale sta trattando l’operazione Stellantis?”. Così su Facebook, Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia. Ora, ...