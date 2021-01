Melania Trump condanna dopo 4 giorni le violenze di Capitol Hill e dice addio al ruolo di First lady

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 12 gennaio 2021) Meglio tardi che mai: a quattrodall’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti (7 gennaio 2021) anchesi dissocia dalleche sono costate la vita a sei persone. FLOTUS, acronimo social diOf The United States (of America), ha pubblicato oggi (11 gennaio 2021) una dichiarazione sul sito ufficiale della Casa Bianca – intitolato “Un cammino comune per il futuro” – dove scrive, prendendola un po’ alla larga: «Non ho dubbi, condanno in maniera ferma leavvenute nel nostro Campidoglio. La violenza non è mai accettabile». E’ la prima – e non fulminea – reazione dellaad eventi che non hanno precedenti nella storia recente degli Stati Uniti, ma c’è da capirla, mezzo mondo incolpa suo ...