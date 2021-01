Maurizio Martina lascia il Parlamento Sarà vicedirettore aggiunto della Fao (Di martedì 12 gennaio 2021) Il politico bergamasco del partito democratico, che era stato anche Ministro dell’Agricoltura nel governo Renzi, annuncia il suo nuovo incarico. Il suo posto a Roma Sarà preso da Giovanni Sanga. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) Il politico bergamasco del partito democratico, che era stato anche Ministro dell’Agricoltura nel governo Renzi, annuncia il suo nuovo incarico. Il suo posto a Romapreso da Giovanni Sanga.

"Lascio le responsabilità politiche e dopo più di vent’anni di militanza politica diretta, compio un passo nuovo nell’esperienza diplomatica internazionale" ...

Uno dei ministri più criticati dagli agricoltori lascia la politica per andare alla Fao. Maurizio Martina ha annunciato che si dimetterà da parlamentare per diventare vicedirettore generale aggiunto..

