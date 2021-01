Maurizio Martina lascia gli incarichi politici per un prestigioso ruolo alla Fao

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il deputato di Bergamo, già ministro alle Politiche agricole e segreatrio del Partito Democratico, con un intervento su Facebook annuncia il suo nuovo incarico. Nei prossimi giorni infatti si aprirà per lui un nuovo capitolo d’impegno: “Lascerò le mie responsabilità politiche e istituzionali nazionali per iniziare l’esperienza in FAO come Special Advisor e Vicedirettore generale aggiunto”. “Si tratta – spiega – di una scelta carica di forti emozioni personali: dopo più di vent’anni di militanza politica diretta, compio un passo nuovo nell’esperienza diplomatica internazionale. Sono molto grato al Direttore Generale QU Dongyu per la fiducia e al nostro Governo per aver seguito la proposta tramite il prezioso lavoro del Ministro degli Esteri e della Farnesina oltre che della nostra Rappresentanza permanente”. Un capitolo d’impegno ...