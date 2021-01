Matilda De Angelis: attrice per caso, poliedrica per indole (Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto Dal lavoro all’amore che la rende felice: è un periodo eccezionale per la giovane attrice “Volevo ringraziare dal profondo del cuore per le cose stupende che mi state scrivendo su The Undoing. Veramente grazie, grazie a tutti. Mi sono fatta veramente un gran cu*o e quindi grazie. Anche le critiche, grazie. Continuate a guardarla. Vi leggo tutti anche se non riesco a rispondere a tutti”. Sono queste le parole che Matilda De Angelis usa nelle stories Instagram del suo profilo per commentare i primi feedback ricevuti per l’interpretazione in “The Undoing”. Il 2020 è stato per la De Angelis l’anno che l’ha vista cimentarsi in un ruolo per una produzione internazionale accanto a Hugh Grant e Nicole Kidman, nonostante la pandemia. La giovane attrice, infatti, ha trascorso parte dello ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto Dal lavoro all’amore che la rende felice: è un periodo eccezionale per la giovane“Volevo ringraziare dal profondo del cuore per le cose stupende che mi state scrivendo su The Undoing. Veramente grazie, grazie a tutti. Mi sono fatta veramente un gran cu*o e quindi grazie. Anche le critiche, grazie. Continuate a guardarla. Vi leggo tutti anche se non riesco a rispondere a tutti”. Sono queste le parole cheDeusa nelle stories Instagram del suo profilo per commentare i primi feedback ricevuti per l’interpretazione in “The Undoing”. Il 2020 è stato per la Del’anno che l’ha vista cimentarsi in un ruolo per una produzione internazionale accanto a Hugh Grant e Nicole Kidman, nonostante la pandemia. La giovane, infatti, ha trascorso parte dello ...

meowoffa : Io ogni volta che vedo Matilda De Angelis in #TheUndoing - FreakDeckard : ma che roba è Matilda De Angelis? ?? - betitonme : RT @fioridizuccaa: Ma Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli che dopo TpS ancora si supportano a vicenda scusate piango - liberaurora : RT @fioridizuccaa: Ma Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli che dopo TpS ancora si supportano a vicenda scusate piango - MarielenaNasisi : Ci sono tanti motivi per cui #TheUndoing è una piccola perla. Susanne Bier come regista è una certezza. Hugh Gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis Matilda De Angelis, eccentrica con stile Vanity Fair Italia Matilda De Angelis: attrice per caso, poliedrica per indole

Il 2020 è stato per la De Angelis l’anno che l’ha vista cimentarsi in un ruolo per una produzione internazionale accanto a Hugh Grant e Nicole Kidman ...

“The undoing” va oltre le apparenze

Conosciamo veramente le persone che ci stanno accanto, coniugi compresi? È questo l'interrogativo al fondo della serie tv The undoing, family drama con atmosfere da thriller psicologico, in onda da ve ...

Il 2020 è stato per la De Angelis l’anno che l’ha vista cimentarsi in un ruolo per una produzione internazionale accanto a Hugh Grant e Nicole Kidman ...Conosciamo veramente le persone che ci stanno accanto, coniugi compresi? È questo l'interrogativo al fondo della serie tv The undoing, family drama con atmosfere da thriller psicologico, in onda da ve ...