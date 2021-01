Mastella: «I responsabili? Sono come l’amante, vanno rispettati» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «I responsabili ci Sono, ma non verranno fuori se i partiti fanno gli schifiltosi, se li vogliono tenere nascosti come si fa con l’amante. Se qualcuno li vuole deve dirlo, dare loro un ruolo e una dignità…». Clemente Mastella, sindaco di Benevento, fu uno dei protagonisti insieme a Francesco Cossiga della pattuglia di responsabili in fuga dal centrodestra che nel 1998 sostenne il primo governo D’Alema, dopo che Bertinotti aveva fatto cadere Prodi. Torniamo al film del 1998? «Io spero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Ici, ma non verranno fuori se i partiti fanno gli schifiltosi, se li vogliono tenere nascostisi fa con. Se qualcuno li vuole deve dirlo, dare loro un ruolo e una dignità…». Clemente, sindaco di Benevento, fu uno dei protagonisti insieme a Francesco Cossiga della pattuglia diin fuga dal centrodestra che nel 1998 sostenne il primo governo D’Alema, dopo che Bertinotti aveva fatto cadere Prodi. Torniamo al film del 1998? «Io spero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

