Massa Lubrense | aumentano i contagi | il sindaco Balduccelli chiude le scuole

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “In considerazione del notevole aumento deidegli ultimi giorni, in coscienza, sto adottando un’ordinanza di chiusura dellecon decorrenza immediata. Davanti ad un aumento esponenziale deiè purtroppo l’unica scelta che come uomo e comeposso adottare. Spero comprenderete le motivazioni che mi hanno portato a questa sofferta decisione“. Lo ha dichiarato ildi, Lorenzo, annunciando l’imminente adozione dell’ordinanza che sancisce la chiusura delledel comune fino al 15 gennaio 2021 a causa dell’aumento dei casi di Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MarinoBruschini : RT @NapoliToday: #Cronaca Scuole chiuse due giorni dopo la riapertura, l'ordinanza del sindaco nel napoletano - NapoliToday : #Cronaca Scuole chiuse due giorni dopo la riapertura, l'ordinanza del sindaco nel napoletano - sorrentopress : Il sindaco di Massa Lubrense chiude di nuovo le scuole - positanonews : Massa Lubrense, aumento dei contagi. Il sindaco decide per la chiusura immediata delle scuole - positanonews : Coronavirus, a Massa Lubrense 20 nuovi contagi: salgono a 48 i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Lubrense

SORRENTO - Un masso pericolante dal costone roccioso che sovrasta la carreggiata in via Capo, zona Capodimonte, ha bloccato il transito veicolare nell'unica strada che collega ..."Davanti ad un aumento esponenziale dei contagi è purtroppo l'unica scelta che come uomo e come sindaco posso adottare" ...