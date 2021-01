Mascherina abbassata al supermercato, scatta la rissa con botte e schiaffi: cassiere e cliente all'ospedale (Di martedì 12 gennaio 2021) FABRIANO - schiaffi, pugni, botte. Colpa della Mascherina abbassata. Un cliente non indossa correttamente la protezione e l'addetto del supermercato lo riprende e scoppia una zuffa , che ha portato i ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 12 gennaio 2021) FABRIANO -, pugni,. Colpa della. Unnon indossa correttamente la protezione e l'addetto dello riprende e scoppia una zuffa , che ha portato i ...

xdontouchme : Non ho capito niente... la mascherina si è abbassata e non si è abbassata... hanno comprato il vestito e non l’hann… - Kalo9603 : 'Mascherina abbassata' 'Fare cose' 'Ormoni impazziti' 'Questo gesto' NO SCUSATE STO PENSANDO TROPPO MALE… - Xenia_syssi : Non capisco cosa vuole dire che si abbassata la mascherina ma non proprio forse si è spostata... è fuori come un ba… - italianfirst2 : Scoppia la lite al supermercato per una mascherina abbassata: cliente e cassiere in ospedale - Today_it : Scoppia la lite al supermercato per una mascherina abbassata: cliente e cassiere in ospedale -

