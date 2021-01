Maria Teresa Ruta, mental breakdown: dopo 120 giorni esplode, straziante sfogo “Sono una persona, cazz*!” – VIDEO (Di martedì 12 gennaio 2021) Centoventi giorni e 19 nomination dopo, per Maria Teresa Ruta è arrivato stasera il momento del crollo emotivo. Tutto sarebbe iniziato dallo scontro con Cecilia Capriotti per via della nomination di quest’ultima. Poi a tavola la Ruta avrebbe preso male l’ennesimo appunto sul suo russare. A quel punto la Vippona avrebbe perso le staffe esplodendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 gennaio 2021) Centoventie 19 nomination, perè arrivato stasera il momento del crollo emotivo. Tutto sarebbe iniziato dallo scontro con Cecilia Capriotti per via della nomination di quest’ultima. Poi a tavola laavrebbe preso male l’ennesimo appunto sul suo russare. A quel punto la Vippona avrebbe perso le staffendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - StefanoGuerrera : Maria Teresa Ruta dovrebbe vincere il programma - elenabonetti : Parole di una violenza inaudita e inaccettabile. Insulti, minacce, toni che incitano all'odio avvelenano il Paese.… - simonelodato2 : RT @darix2005: #tzvip #gfvip #sovip Si è fatta in 4 per gli altri ed é stata sempre nominata, sminuita e presa in giro...ma lei è fatta cos… - parabolapiatta : Maria Teresa fregatene, fai la tronista #GFVIP -