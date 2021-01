Maradona, spunta un’altra figlia illegittima: si chiama Eugenia Loprevittola (Di martedì 12 gennaio 2021) spunta una nuova figlia di Diego Armando Maradona. Una venticinquenne di Lanus, Eugenia Loprevittola, ha infatti reso noto di essere una figlia illegittima del Pibe de Oro nel corso della trasmissione condotta da Luis Ventura. Stando a quando dichiarato, la ragazza aveva preso contatto con Diego soltanto da poco, quando allenava il Gimnasia La Plata e due anni fa avrebbe incontrato proprio il padre naturale, che le avrebbe confidato di voler riconoscere tutti i propri figli. “Non voglio l’eredità”, ha aggiunto, ma solo giustizia sulle cause della morte dell’ex fuoriclasse. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021)una nuovadi Diego Armando. Una venticinquenne di Lanus,, ha infatti reso noto di essere unadel Pibe de Oro nel corso della trasmissione condotta da Luis Ventura. Stando a quando dichiarato, la ragazza aveva preso contatto con Diego soltanto da poco, quando allenava il Gimnasia La Plata e due anni fa avrebbe incontrato proprio il padre naturale, che le avrebbe confidato di voler riconoscere tutti i propri figli. “Non voglio l’eredità”, ha aggiunto, ma solo giustizia sulle cause della morte dell’ex fuoriclasse. SportFace.

