Manifestazione agenti di viaggio | riconoscerci come categoria

Roma – Migliaia di agenti di viaggio in piazza del Popolo a Roma, provenienti da tutta Italia, per chiedere aiuti "per un settore alle stremo". Striscioni, trombette e pettorine bianche riportante la scritta "dignita' per gli agenti di viaggio", i manifestanti hanno formato un cerchio, sotto l'obelisco, composto da una rappresentanza di quasi tutte le regioni del Paese: dalla Sicilia alla Lombardia. "Sono 10 mesi che siamo fermi- hanno detto i manifestanti radunati sottonla sigla Maavi – Movimento autonome di agenzie di viaggio italiane- siamo rimasti fuori da quasi tutti i decreti ristori." "Vogliamo essere riconosciuti come categoria, siamo una realta' e la grandissima partecipazione di oggi lo dimostra. Siamo gli unici da 10 mesi in zona rossa, se andiamo avanti ...

